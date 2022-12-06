  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul için merakla beklenen kar yağışı açıklaması geldi! Uydu görüntüleri herkesi şok etti

Flaş asgari ücret gelişmesi! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

İşte batırılma nedeni! Akdeniz'in dibinde ABD yapımı tank

Fenerbahçelilere büyük şok! Arda Güler’den büyük darbe

KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

Metin Külünk, Özlem Gürses'i deliye döndürdü! "Şırınga Özlem" üç-beş yıl kendine gelemez artık

Cumhuriyet, pislik yapmaya devam ediyor! Bu din düşmanlığı ne zaman son bulacak?

Türkiye'den 3 bin tonluk tarihe geçecek başarı! Dünyada tek: Anlaşma tamam, görev başında olacak!

Asgari ücrete rekor zam iddiası! Net rakam verip bomba tutarı açıkladı

Dev hisse fiyatı: THY’den rekor büyüme! Dünyaca ünlü Alman devi havayolu şirketini solladı
Dünya Kapasiteleri doldu! Almanya'da felaket
Dünya

Kapasiteleri doldu! Almanya'da felaket

Almanya'da RVS virüsü salgını nedeniyle birçok çocuk hastanesinin yoğum bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu açıklandı. Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada, ülkedeki çocuk bakım ünitelerine ilişkin "felaket bir durum yaşanıyor" ifadesi kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 17:38:00 -
Kapasiteleri doldu! Almanya'da felaket

Almanya'da RVS virüsü salgını nedeniyle birçok çocuk hastanesinin yoğum bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu bildirildi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada, ülkedeki çocuk bakım ünitelerine ilişkin "felaket bir durum yaşanıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, salgın nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğum bakım ünitelerinde yaşanan yoğunluktan dolayı hastaların 100 kilometreden daha uzak başka hastanelere nakledildiği, bazı acil durumda ameliyat edilmesi gereken çocukların üç gün bekletilmek zorunda kalındığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) yayımladığı raporda, yaşanan yoğunluğun önümüzdeki haftalarda daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Pediatrik yoğun bakım uzmanı doktor Michael Sasse ise "Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor." açıklamasında bulundu.

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde zaten bir yoğunluk yaşandığını belirten uzmanlar, RVS virüsü salgını nedeniyle bu yoğunluğun aşırı şekilde arttığı, bazı hastanelerin maksimum hasta sayısına ulaştığını kaydetti.

Yaşanan salgın ve hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı federal eyaletlerin birlikte çalışarak bu sorunla mücadele ettiği kaydedildi.

Flaş iddia: Almanya'da F35 sıkıntısı
Flaş iddia: Almanya'da F35 sıkıntısı

Dünya

Flaş iddia: Almanya'da F35 sıkıntısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23