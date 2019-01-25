Kapasite kullanım oranı yeni yıla yükselişle başladı
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 74,4'e yükseldi25 Ocak 2019 Cuma 10:51
İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek yüzde 74,4'e çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 753 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,4 seviyesine yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,3seviyesinde gerçekleşti.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
|Aylar
|KKO (Yüzde)
|Oca.18
|78,2
|Şub.18
|77,8
|Mar.18
|77,8
|Nis.18
|77,3
|May.18
|77,9
|Haz.18
|78,3
|Tem.18
|77,1
|Ağu.18
|77,8
|Eyl.18
|76,2
|Eki.18
|75,4
|Kas.18
|74,1
|Ara.18
|74,1
|Oca.19
|74,4
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