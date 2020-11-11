Kapasite iki katına çıkacak istihdam artacak

Yapılan planlamaya göre 400 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen fabrikanın hücre ve güneş paneli üretiminde 500 megavat olan kapasitesi bin megavata çıkarılacak. Video konferans sistemiyle gerçekleşen imza töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Ülkemizin ve insanımızın geleceği adına yenilenebilir enerji kaynaklarına üst üste yeni yatırımlar yapıyoruz” dedi. Kalyoncu, kapasite artırımıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

İhracat kapıları açık

“Fabrikamızı yeni açmamıza rağmen yatırımımızı büyütme kararı aldık. Çünkü ülkemiz yüksek güneş enerji potansiyeline sahip. Ayrıca dünyada yükselen ihtiyaca baktığımızda ihracat kapılarının açık olduğunu ve hem yurtiçinden hem de yurtdışından ciddi talepler olduğunu görüyoruz. CETC’le uzun süredir devam eden verimli bir iş birliğimiz var. Mevcut fabrikamızın kurulumunda CETC’le birlikte çalıştık. Ve kapasite artışı yatırımımız için gerekli olan ana ekipmanların satın alınmasını öngören bir anlaşma imzaladık. İlave yatırımımızda ilk üretim, 2021 Haziran ayında başlayacak. İstihdam sayımız ise bin 400 kişiden 2 bin 100 kişiye çıkacak.”

İş birliği derinleşecek

“Çin ve Türkiye, ortak adımlar atıyorlar” ifadesini kullanan CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen ise şöyle konuştu: “Türkiye’deki en büyük şirketlerinden olan Kalyon Holding ile Çin’in en büyük yüksek teknoloji kurumu CETC arasında önemli bir iş birliği bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını gibi zorlukların üstesinden gelerek kurduğumuz samimi iş birliği sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından büyük övgüyle karşılanan Türkiye’nin ilk fotovoltaik sanayi zinciri üretim hattı kuruldu. Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Ancak salgınla birlikte çalışma konusundaki güvenimizi ve kararlılığımızı durduramaz. CETC, Kalyon Holding ile iş birliğini derinleştirmek için bu anlaşmayı fırsat olarak görüyor.”