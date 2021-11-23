  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kaparo alıp sırra kadem basanlar şimdi yandı
Gündem

Kaparo alıp sırra kadem basanlar şimdi yandı

İkinci el otomobil satışlarına dair Yargıtay’dan emsâl bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, internetten araç satış ilanı verip kaparoyı da aldıktan sonra satışı gerçekleştirmeyen kişinin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediğine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:14:00 -
Kaparo alıp sırra kadem basanlar şimdi yandı

Yıllardır hayâlini kurduğu otomobili almak için internet başına geçen, tüketici, beğendiği bir otomobili tespit etti. İlan sahibine ulaşan tüketici, kaparo olarak 100 TL verilen hesap numarasına yatırdı. Aradan günler geçmesine rağmen ilan sahibine bir türlü ulaşmayı başaramayan tüketici, dolandırıldığını anlayınca Cumhuriyet Savcılığı'nın yolunu tuttu. Yapılan soruşturmada araç almak isteyen onlarca kişiden 100'er TL kaparo alan dolandırıcının kimliği tespit edildi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanık ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay emsâl bir karara imza attı.

Yüksek Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: “Kaparo olarak yatırılan paranın sanık tarafından çekildiği ancak sanığın suça konu aracın satışını katılana vermediği ve teslimini de yapmadığı ortadadır. Katılanın da bir daha sanığa ulaşamadığı, sanığın bu şekilde haksız menfaat sağladığı, sanık savunması, katılan beyanı ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkemenin mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın suç vasfında hata yapıldığına ve verilen kararın yasalara aykırı olduğuna dair yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle mahkumiyet hükmünün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk ve Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye operasyon! HDP üzerinden bakın nasıl komplo kurdular
Siyaset

Habertürk ve Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye operasyon! HDP üzerinden bakın nasıl komplo kurdular

AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur'un "HDP ilçe binası açılışı"na katıldığı yalanını ortaya atan Fatih Altaylı, HDP'li belediye başk..
Türkiye Büyükelçiliği uyardı! 'Ülkeden ayrılın'
Siyaset

Türkiye Büyükelçiliği uyardı! 'Ülkeden ayrılın'

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyeleri arasındaki çatışmaların artması nede..
Lavlar denize ulaştı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Dünya

Lavlar denize ulaştı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da lavların denize ulaşması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay