Kapari nedir? Kapari sağlık için faydalı mıdır?

Salatalarda kullanılan kapari bir diğer adıyla gebre otunun sağlığa olan faydalarını merak ediyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, kaparinin sağlığa olan faydaları.

Akdeniz Bölgesi'nde yetişen genellikle salatalarda kullanılan kapari bir diğer ismiyle gebre otu sağlık için son derece faydalıdır.

Kapari sağlık için faydalı mıdır?

Kapari iyi bir antioksidan kaynağıdır. Kapari hücre hasarını en aza indirir.

Kapari demir yönünden zengindir.

Gebre otu K vitamini, kalsiyum ve magnezyum yönünden zengindir. Bu bitki ölçülü tüketildiğinde kemik sağlığı için son derece kıymetlidir.

Kapari kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Lif açısından zengin olan kapari bağırsak hareketlerini düzenler.

Ayrıca kapari düzenli tüketildiğinde kadınlarda adet düzensizliği sorununu ortadan kaldırır.