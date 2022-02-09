Kapari (Gebre otu): Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde bahsettiği bu bitki her derde deva

Kapari veya diğer adı ile gebre otu ile bilinen bu şifalı bitki yüzyıllardır kullanılmaktadır. Evliya Çelebi'nin de Seyahatnamesi’nde bahsettiği bu bitkinin yaprakları, çiçekleri ve tomurcukları tüketilmektedir. Ülkemizde genellikle konserve turşusu yapılarak satılmaktadır.

Evliya Çelebi, 400 yıl öncesinde keşfetmiş bu bitkinin varlığını. Ünlü ”Seyahatname”sinde şunları söylüyor kapari için Çorum’un Osmancık ilçesini tanıttığı bölümde:



”Şehrin üç tarafı kumsaldır; asla çamur olmaz. Havası fazla sıcak olduğundan üzümü lezzetli ve sulu olur. Kumsallığında toprağında ”gebre”adında bir yemiş olur ki sirke turşusu yapılır; gayet faydalıdır. Bu şehirde o turşu meşhur olmuştur.”

Kapari (Gebre otu) nerede yetişir ve bulunur?

Gebre otu Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde çok sık yetişebilen bitki türüdür. Dünyada özellikle Afrika ve İspanya'da bulunan gebre otu, çok yıllık bitkiler arasında yer almaktadır.

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Gebre otu, diğer ismiyle kapari otu dünyanın birçok mutfağında kullanılan bitkilerdendir. Doğada kendiliğinden bulunan gebre otu, sağlık sorunlarında uzun yıllardır kullanılan bitkiler arasında yer alır.

Gebre otu nedir?

Potasyum, kalsiyum ve fosfor içeriğiyle çok zengin olan gebre otu, tohum biçiminde yetişebiliyor. Eylül ve Ağustos aylarının bitkisi olan gebre otu, antioksidan etkisiyle bilinmektedir. İnsanlık tarihinde önemli bir yeri olan gebre otu, eski Anadolu'nun en önemli bitkilerinden biridir. Vücudun hemen her organına verdiği katkılarla destek görev görebilmektedir.

Gebre otu nasıl kullanılır?

Hazırladığınız kırmızı veya beyaz etin içerisine gebre otu serpiştirerek kullanabilirsiniz. Dilerseniz, balığın yanında meze olarak tüketebilirsiniz.

Gebre otu (Kapari) faydaları nelerdir?

Vücudun içerisinde yer alan antioksidan maddeleri dışarıya atar. Ödem attırıcı özellikleri bulunur.

Hücre hasarını minimum seviyelere indirebilen nadir bitkilerden birisidir.

Karaciğerde yağlanma sorununu yavaşlatıcı etkisi bulunduğu belirtilir.

Akciğerde var olan hastalıkların iyileştirilmesi için gebre otu tüketilebilir.

Yağ yakımı için kullanılmaktadır.

Kabızlığı önleyici birkaç özelliği bulunur.

Böbrek taşını düşürmeye yardımcı olur.

Sindirimi kolaylaştırıcı yapısı vardır.

Bağırsak hareketlerini dengeleyicidir.

MS Tedavisinde nasıl kullanılır.

Kapari turşusu nasıl yapılır?

Kapari turşusu tarifi

Yapımı için malzemeler

1 kilogram kapari

Sirke

Turşu tuzu

Limon tuzu

1 baş sarımsak

2-3 adet defne yaprağı

Kapari turşusu tarifi nasıl yapılır?

Kaparileri iyice yıkayıp kavanoza yerleştirin. Üzerine diğer malzemeleri de boşluk kalmayacak şekilde ekleyin. Kavanozun üzerinde 3-4 parmak boşluk bırakın.

Turşu için hazırladığınız suyu üzerine ekleyip ağzını sıkıca kapatın. Serin bir yer yaklaşık 10-15 gün bekletin.

Kapari çayı nasıl yapılır?

6 bardak kaynamış suyun içerisine 1 çay kaşığı kapari ekleyip 5 dakika demleyin. Çayınız hazır. 2 hafta boyunca sabah akşam 1 bardak kapari çayı içmek ayrıca böbrek taşını düşürmeye yardımcı olur.