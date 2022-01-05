AVM’ler kapanır mı? Koronavirüs salgınında omicon etkisi yaşanıyor. İlk kez Güney Afrika’da görülen ve hızla yayılan yeni varyant vaka sayılarını hızla artırıyor. Bu durum ise akıllara ‘Kapanma olacak mı?’ sorusunu getiriyor.

Kapanma olacak mı son durum | Kafeler restoranlar kapanacak mı?

Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır. Vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamlar;

A) Kalabalık toplantılar

B) Ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar

C) Havalandırması sınırlı eğlence mekanları

D) Restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir.

Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafe uygulanmalıdır.

Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın açıklamasından şimdilik bir kapanmanın söz konusu olmadığı, okulların ise ilk kapanacak yerler arasında olmadığı belirtildi.