  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kapanan yol ambulansa geçit vermedi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hastaya giden ambulans, yola düşen kaya parçalarından dolayı hastaya ulaşamadı.

2020-04-29 11:10:44 -
Kapanan yol ambulansa geçit vermedi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hastaya giden ambulans, yola düşen kaya parçalarından dolayı hastaya ulaşamadı.


Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyünde hastalanan Osman Kamış’a müdahale etmeye giden 112 Acil Sağlık ekipleri, köy yolu karantina nedeniyle kapalı olduğu için Haluf Dağı güzergahını kullandı. 112 Acil Sağlık ekipleri köye 1 kilometre kala yola kaya parçalarının düşmesi sonucu ilerleyemedi. Kaya parçalarının ağır olmasından dolayı yolu açamayan sağlık ekipleri, alacakları hastanın yakınlarıyla irtibat kurarak hastayı belirtilen bölgeye kadar getirmelerini istedi. Yakınları tarafından otomobil ile ambulansa kadar getirilen Osman Kamış, burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı