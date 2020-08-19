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Teknoloji Kapanacak olan Google Play Müzik, abonelerinin ücretini Play Store kredisine dönüştürecek
Teknoloji

Kapanacak olan Google Play Müzik, abonelerinin ücretini Play Store kredisine dönüştürecek

Kapatılması kararı alınan Google Play Müzik, aboneliklerin ücretleri Google Play Store kredisi olarak kullanıcılarına geri verecek. Peki Google Play Müzik, kullanıcılarına ne kadar Play Store kredisi verecek? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:46:00 - 2020-08-19 12:47:12
Kapanacak olan Google Play Müzik, abonelerinin ücretini Play Store kredisine dönüştürecek

Dünyada her teknolojik bir işin içinde parmağı bulunan Google, geçenlerde yaptığı açıklama ile Google Play Müzik'in ömrünü tamamlayacağını açıklamıştı.  Eylül ayında Avustralya ve Yeni Zelanda’da erişime kapatılacak olan servis,ekim ayında ise tüm dünyada sonlandıracak. Play müzik abonelikleri yeterince erken kapatılmadığı için uygulama kapansa dahi bazı abonelerin abonelikleri devam etmiş olacak ancak Play Müzik hizmeti alamayacaklar.  Bu soruna pratik bir çözüm bulan Google, devam eden abonelikleri Play Store kredisine çeviriyor. Play Music aboneliği devam eden kullanıcılara birer e-posta gönderen Google, eylül ayından itibaren kullanıcıların kalan Play Müzik aboneliklerinin Play Store kredisine dönüştürüleceğini bildirdi.

Faydalandığı kampanya dahilinde 6 aylık Play Music aboneliği bulunan ve bunun için aylık 5 dolar ödeme yaptığını belirten bir Reddit kullanıcısı, söz konusu aboneliğine karşı 150 dolarlık Play Store kredisi aldığını bildirdi. Dolayısı ile Google’ın Play Music abonelik değerini nasıl hesapladığını anlamak zor. 

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