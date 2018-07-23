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Kapalıçarşı'nın kapısındaki Nusret tabelası indirildi

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle ünlü et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin, Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısına astığı devasa tabela tepkilere neden oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:10
Kapalıçarşı'nın kapısındaki Nusret tabelası indirildi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Twitter hesabından, "Kapalıçarşı’daki tarihe saygısızlığa son verildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz izinsiz işleme müdahale ederek tabelayı indirdiler. Fatih Belediyesi ilgili kuruluşa ceza yazdı. Hassasiyet sahiplerine teşekkür ederiz." paylaşımında bulundu.

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Kapıya bir restorana ait tabelanın asılmasına vatandaşlar sosyal medyadan yoğun tepki göstermişti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:10
  1. İstanbul
  2. nusret
  3. tabela
  4. kapalıçarşı

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