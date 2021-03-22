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Ekonomi Kapalıçarşı'da dolar ne kadar? Dolar ne kadar oldu?
Ekonomi

Kapalıçarşı'da dolar ne kadar? Dolar ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da piyasada döviz kurlarında son durum merak kazandı. Dolardaki yükseliş sonrası dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar? soruları anlık takip ediliyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL, güne bankalararası piyasada ne kadar? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-22 17:05:00 -
Kapalıçarşı'da dolar ne kadar? Dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankası’ndaki görev değişimine piyasaların ne tepki vereceği merak ediliyordu. Asya piyasalarının açılmasıyla beraber, dolar Türk lirası karşısında %13 yükseliş ile dolar 8,30 seviyelerine yükseldi. Bankalarda şu an dolar ve döviz işlemleri yapılamıyor ancak saat farkı nedeniyle erken açılan Asya piyasalarında dolar şu an için 8,32 TL'den işlem gördü.

Türkiye’de piyasaların açılmasıyla doların ne kadar olacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Asya piyasalarının açılmasıyla dolarda büyük bir hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilikle beraber dolar, Asya piyasalarında anlık olarak 8,32 seviyelerinde işlem görmüştü. Dolar, 22 Mart Pazartesi sabah saat 09:00 itibarıyla 07:75 TL civarında hareket ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

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