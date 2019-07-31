0553 313 94 23

Kapalıçarşı'da altın

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:48
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 414,00 lira, Cumhuriyet altını 1.696,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,00 255,20 254,10254,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.680,00 1.701,00 1.675,001.696,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,60 236,60 232,00236,00
Lira(Tam) Ziynet 1.642,00 1.662,00 1.636,001.656,00
Yarım Ziynet 821,00 831,00 818,00828,00
Çeyrek Ziynet 410,00 416,00

 409,00 414,00

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:48
  1. Kapalıçarşı'da altın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı
    1. Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı..
    2. Erdoğan talimatı verdi! Destek kredisi..
    3. İnşaat işçisi, çalıştığı inşaatta ölü..
    4. Antalya'da 1,3 tonluk "Paşa" alıcısını..
    5. Bursluluk Sınavı Birincisine Vali..
    6. Kırşehir’de Vali Akın, Forklift..
    7. İnegöl Devlet Hastanesi’nde tavuk..
    8. Minik Yağız toprağa verildi
    9. Adıyaman'da patlayan klima motoru..
    10. SODİGEM tanıtım lansmanı..
    11. Şanlıurfa’da yerel yönetimler bölge..
    12. Minik çevreciler iş başında
    13. Sağlıkta dijital onay mekanizması..
    14. Hacı adayları kutsal topraklarda
    15. Binali Yıldırım Malatyalı gençlerle..
    16. Erdem Dergisi’nin 76. sayısı yayımlandı
    17. İç borçlanma stratejisi (2)
    18. Kapalıçarşı'da altın
    19. Zarif'ten "ABD müttefikleri DEAŞ'ı..
    20. İsrail medyasından bomba iddia!..
    21. CAS'ın, Trabzonspor'un başvurusunu..
    22. "Mesleki Yeterlilik Belgesi aranan bir..
    23. CİMER müfettişleri 10 yıl önceki..
    24. Sağlık Bakanı Koca: "SGK ile işbirliği..
    25. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    26. Safranbolu’da itfaiye ekipleri..
    27. Sağlık Bakanı Koca, Bahreynli..
    28. YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    29. Ege Denizi'nde 65 kaçak göçmen yakalandı
    30. Trabzonspor'dan çok sert 'CAS'..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'
    Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi