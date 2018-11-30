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Kapalıçarşı'da altın

30 Kasım 2018 Cuma 17:09
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 203,6 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 332 lira, Cumhuriyet altını 1.361 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 203,6 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)203,1203,3203,4203,6
Cumhuriyet Ata Lira1.338,01.359,01.340,01.361,0
22 Ayar Bilezik(Gr.)185,2189,2185,5189,5
Lira(Tam) Ziynet1.308,01.328,01.310,01.330,0
Yarım Ziynet654,0664,0655,0665,0
Çeyrek Ziynet327,0332,0327,0332,0


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:09
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