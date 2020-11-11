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Ekonomi Kapalıçarşı'da altın
Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:47:04 -
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,53 azalışla 472,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,53 düşüşle 472,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 494,20 494,40 471,80 472,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.257,00 3.278,00 3.110,00 3.131,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 450,70 454,70 430,00 434,00
Lira(Tam) Ziynet 3.182,00 3.202,00 3.039,00 3.059,00
Yarım Ziynet 1.591,00 1.601,00 1.520,00 1.530,00
Çeyrek Ziynet 796,00 801,00 760,00 765,00


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