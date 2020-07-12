Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın...
Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ne? Altındaki son durumları sizler için derledik. Hafta içinde yükselen altın fiyatlarının haftayı düşüşle kapatması beklenmiyordu. Temmuz ayının ikinci haftasında 400 lirayı gören gram altın, kapanışı 397 lirayla yapıyor. 12 Temmuz altın ne kadar? Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, reşat altın ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte kapalıçarşı güncel altın fiyatları...
Hafta içinde büyük yükselişler yaşıyan gram altın 397 liraya düştü. İlerleyen hafta için daha da artacağı düşünülen altının güncel listesi; sırasıyla alış ve ardından satış fiyatlarıyla aşağıda yer alıyor.
GRAM ALTIN
- 397,10
- 397,21
22 AYAR BİLEZİK
- 364,30
- 365,80
CUMHURİYET ALTINI
- 2.583,50
- 2.606,20
YARIM ALTIN
- 1.291,70
- 1.308,10
ÇEYREK ALTIN
- 645,90
- 654,80
REŞAT ALTIN
- 2.615,97
- 2.639,15
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 360,81
- 374,76
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 223,26
- 259,15