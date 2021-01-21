Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altında şaşırtan düşüş!
Yatırım araçları arasından en çok tercih edilen altın, son dönemlerde düşüş yaşamasıyla dikkat çekiyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum nedir?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı bugün %0,38 düşüş ile 442,30 TL'den kapattı.
21 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
24 Ayar Külçe Altın (Gr.)
Alış: 442,10 TL
Satış: 442,30 TL
Cumhuriyet Ata Lira
Alış: 2.914,00 TL
Satış: 2.935,00 TL
22 Ayar Bilezik (Gr.)
Alış: 403,50 TL
Satış: 407,50 TL
Lira (Tam) Ziynet
Alış: 2.848,00 TL
Satış: 2.868,00 TL
Yarım Ziynet
Alış: 1.424,00 TL
Satış: 1.434,00 TL
Çeyrek Ziynet
Alış: 712,00 TL
Satış: 717,00 TL