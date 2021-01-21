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Ekonomi Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altında şaşırtan düşüş!
Ekonomi

Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altında şaşırtan düşüş!

Yatırım araçları arasından en çok tercih edilen altın, son dönemlerde düşüş yaşamasıyla dikkat çekiyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 21:12:00 -
Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altında şaşırtan düşüş!

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı bugün %0,38 düşüş ile 442,30 TL'den kapattı.

21 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

24 Ayar Külçe Altın (Gr.)

Alış: 442,10 TL

Satış: 442,30 TL

 

Cumhuriyet Ata Lira

Alış: 2.914,00 TL

Satış: 2.935,00 TL

 

22 Ayar Bilezik (Gr.)

Alış: 403,50 TL

Satış: 407,50 TL

 

Lira (Tam) Ziynet

Alış: 2.848,00 TL

Satış: 2.868,00 TL

 

Yarım Ziynet

Alış: 1.424,00 TL

Satış: 1.434,00 TL

 

Çeyrek Ziynet

Alış: 712,00 TL

Satış: 717,00 TL

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