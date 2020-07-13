Kapalıçarşı altın fiyatları | Gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet, reşat...

Kapalıçarşı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Özellikle düğün yapacak olanları son zamanlarda ilgilendiren altın fiyatları hızla yükseliyor. Peki ama 13 Temmuz altın fiyatlarındaki son durum ne? Gram altın, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve reşat altın ne kadar oldu? Kapalıçarşıda son durum ne? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? İşte detaylar....