Kapalı Maraş'ın açılması ne anlam ifade ediyor? İşte merhum Erbakan Hoca'nın Kıbrıs Savaşı'ndaki hedefi

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Maraş'ın açılması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok büyük anlam kazandırdı." diyen Bekin, "1878 yılında Kıbrıs ingilizlere devredildiği zaman Kıbrıs'ın tamamında 400 Camii ve 109 evkaf çiftliği ile 596 Türk mezarlığı yer alıyordu. Bu rakamlar Kıbrıs'taki Türk hakimiyetini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

'Rumların hak iddiası söz konusu olamaz'

Rum Yönetimi'nin Maraş'ta bir hak iddiasının olamayacağını vurgulayan Doğan Bekin, "Yeniden iskana açılan Maraş bölgesi aslında bir vakıf eseridir. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti de bir vakıf medeniyetiydi. Bu nedenle vakıfların en yoğun olduğu bölge de Kıbrıs'tı. Dolayısıyla burada rumların bir hak iddiası söz konusu olamaz." dedi.

'İngilizler nüfus azaltma operasyonu yaptı'

İngilizlerin 1878 yılından itibaren Kıbrıs'taki Türk nüfusunu azaltma operasyonu yaptığını söyleyen Bekin, "1878 yılında Kıbrıs'ın ingilizlere devredilmesi ile büyük bir soykırım ortaya çıktı. O yıllarda Kıbrıs'taki Türk nüfusu yüzde 60, İngiliz nüfusu ise yüzde 40 civarındaydı. O dönem türklerin bir kısmına İngiliz vatandaşlığı şartı koşulurken, bir kısmı da Anadolu'ya gönderildi. Lozan Anlaşması'ndan sonra ise Türk nüfusun azınlık konumuna getirilmesi için büyük bir çoğunluk İngiltere ve Avustralya'ya gönderildi." şeklinde konuştu.

'Yurtdışındaki Türk nüfusa çifte vatandaşlık hakkı tanımalıyız'

Kıbrıs'taki dengelerin nasıl değişebileceğine de dikkat çeken Doğan Bekin, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya başta olmak üzere dışarıdan destekle nüfus çoğaltma operasyonu yaparken 1974'ten beri artan Türk nüfusuna da tahammülsüzlük gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere dışarıda yaşayan Türk nüfusuna çifte vatandaşlık hakkı sağlanması için çalışmalaramıza hız vermeliyiz. Eğer bunu başarabilirsek Kıbrıs'taki dengeler değişecektir." diye konuştu.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'ın süt halası Ümmü Harâm bint Milhân el-Ensâriyye'nin kabrinin Müslümanlar için önemine de vurgu yapan Doğan Bekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Temennimiz Hala Sultan'ın kabrinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde olmasıdır. Çünkü bu büyük bir anlam ifade ediyor. Erbakan Hoca'mız da 1974 yılındaki Kıbrıs Harekatı'nda ana hedef olarak bunu belirlemişti. Ancak o zaman ki şartlarda Başbakan Bülent Ecevit'in tedirgin bir şekilde aniden ateşkesi kabul etmesi bütün planları altüst etti."