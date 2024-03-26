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Siyaset Kapalı kapılar ardında neler söylüyorlar neler! İşte korkudan söyleyemedikleri CHP-DEM ittifakı
Siyaset

Kapalı kapılar ardında neler söylüyorlar neler! İşte korkudan söyleyemedikleri CHP-DEM ittifakı

Yeniakit Publisher
2024-03-26 12:34:00 -

DEM Parti PM Üyesi Ahmet Saymadi, CHP ile kapalı kapılar ardında yaptıkları kirli ittifakın detaylarını anlattı!..

DEM Parti Parti Meclisi (PM) Üyesi Ahmet Saymadi, CHP ile yaptıkları kirli ittifakı anlattı. Omerka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin etkinliğine katılan Saymadi, İstanbul’da 22 ilçede CHP’nin listelerinden seçime girdiklerini ve CHP’nin kazandığı belediyelerde başkan yardımcılarının HDP/DEM Partili olacağını söyledi.

Saymadi’nin açıklamaları şöyle:

  • İstanbul’da 22 tane ilçede seçimlere CHP’nin listelerinden giriyoruz.
  • Oralarda belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak.
  • Kararları sahada görmediğimiz arkadaşlarımız veriyor.
  • Bu kararlar halkla bütünleşmiş, halkın içinde olan demokratik siyasete katılamayan, cezaevinde siyasi yasaklı olan başka yerlerdeki arkadaşlara sorularak edilerek karar veriliyor.
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