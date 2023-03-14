Kapalı kapılar ardında anlaşma mı yapıldı? PKK'nın yayın organı Kılıçdaroğlu'nun ajansı gibi çalışıyor!
Her gün ana sayfasından katil Öcalan’a selam çakan PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam, Kılıçdaroğlu’nun ajansı gibi çalışıyor. Yeni Yaşam'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na olan ilgisi kapalı kapılar ardında anlaşma yaptıkları şeklinde yorumlandı.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hataylılardan helallik istemesini hedef alan 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, PKK yayın organının gazetesi Yeni Yaşam'ın manşetinden servis edildi.
Her gün ana sayfasından terörist elebaşısı Abdullah Öcalan'a selam çakan Yeni Yaşam, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ajansı gibi çalışıyor.
Kılıçdaroğlu'nun her adımını haberleştiren Yeni Yaşam, CHP medyasından daha sadık bir imaj sergiliyor.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildikten sonra, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar tarafından davet edilmişti.
Kılıçdaroğlu davete icabet edeceğini duyurmuştu.
Yeni Yaşam'ın Kılıçdaroğlu'nun hemen her adımını takip edip, manşetinden yayınlaması, kapalı kapılar ardında anlaşma yapıldığı şeklinde yorumlandı.
Yeni Yaşam her gün ana sayfasından bebek katili Öcalan'a selam çakıyor!