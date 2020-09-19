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Aktüel Kapalı devre televizyon sistemiyle kumar oynayanlar suçüstü yakalandı
Aktüel

Kapalı devre televizyon sistemiyle kumar oynayanlar suçüstü yakalandı

Kovid-19 salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde, bir apartta kapalı devre kamera sistemiyle kumar oynadıkları belirlenen 45 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:07:19 -
Kapalı devre televizyon sistemiyle kumar oynayanlar suçüstü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde bir apartta kumar oynadıkları belirlenen 45 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince oluşturulan özel ekip, kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla İstiklal Mahallesi'ndeki belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Polis ekipleri, tombala çekilişinin yapıldığı odadan, karşı sokaktaki bir apart dairesine kapalı devre televizyon sistemi kurulduğu belirledi.

Ekiplerin geldiğini fark edip binanın bodrum katındaki başka bir apart daireye saklanan 45 kişi yakalandı.

Şüphelilere Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira, kumar oynamak suçundan da bin 225'er lira olmak üzere toplamda 196 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, dairelerde yaptığı aramada, tombala malzemeleri ele geçirdi. Tombala oynanan odaya kapalı devre televizyon sistemi kurulduğu ve zanlıların kamera sistemiyle karşı sokaktaki bir apart dairesinden izleyerek oyuna katıldığı ortaya çıkarıldı.

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