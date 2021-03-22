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Ekonomi Kapalı Çarşı'da dolar kuyruğu!
Ekonomi

Kapalı Çarşı'da dolar kuyruğu!

Türkiye'ye yönelik gece yarısı başlatılan dolar kuru operasyonunun ardından vatandaşlar Kapalı Çarşı'ya akın etti. Kapalı Çarşı'da vatandaşların döviz bozdurmak için sıraya girdiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 16:26:00 -
Kapalı Çarşı'da dolar kuyruğu!

Yatırım Uzmanı Timothy Ash'in yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun piyasalar tarafından cezalandırılacağını ve Naci Ağbal'dan daha fazla faiz artırımı yapmak zorunda bırakılacağını yazarak Türkiye ekonomisine yönelik kur operasyonu sinyalini vermesinin ardından Asya piyasalarında dolar kurunda spekülatif ataklar yaşandı.

Dolar kurundaki yüzde 16'lık artış sonrası artışın süreceğini düşünenlerin hevesleri ise kursaklarında kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın piyasalara yönelik sabah saatlerinde verdiği mesajların ardından dolar hızla düşüşe geçerek 7,72 seviyelerine kadar geriledi.

Döviz bürolarında dolar kuyruğu

Kapalıçarşı'da yoğun bir insan trafiği olduğu gözlenirken, döviz bürolarının önünde dolar bozdurmak isteyenlerin sıraya girdiği görüldü.

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