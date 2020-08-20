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Ekonomi Kapalı alanlarda düzenlenen fuarlar 1 Eylül’den itibaren kapılarını açıyor
Ekonomi

Kapalı alanlarda düzenlenen fuarlar 1 Eylül’den itibaren kapılarını açıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarların 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle yeniden düzenlenmeye başlanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:05:00 -
Kapalı alanlarda düzenlenen fuarlar 1 Eylül’den itibaren kapılarını açıyor

Pekcan, Twitter hesabından fuarlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen fiziki fuarlardan açık alanda gerçekleştirilenlerin normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz’dan itibaren düzenlenmeye başlandığını anımsatan Pekcan, “Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek” ifadelerini kullandı. Pekcan, katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişlerinin sağlanacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: “Ayrıca, ziyaretçi sayısı, standların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak.”

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