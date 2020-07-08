Kapadokya'yı normalleşme döneminde yaklaşık 17 bin turist gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında ziyarete kapatılan Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, yeni normal döneme geçişin ardından geçen ay 16 bin 791 turist ziyaret etti.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ve çeşitli aktiviteleri ile turistlerin ilgisini çeken, tedbirler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mart'ta kapatılan müze ve ören yerleri 75 gün aradan sonra 1 Haziran itibarıyla yeniden ziyarete açıldı.

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen ay 6 bin 365'i müze kartlı olmak üzere 16 bin 791 kişi gezdi.

Bölgede en çok ziyaret 6 bin 974 kişiyle Zelve Ören Yeri'ne gerçekleştirildi.

Listede ikinci sırada 4 bin 251 turistin gezdiği Göreme Açık Hava Müzesi, üçüncü sırada ise 4 bin 200 ziyaretçi sayısı ile Hacı Bektaş Veli Müzesi yer aldı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen yılın aynı döneminde 428 bin 230 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele sürecinde ortaya konulan başarının ardından ziyarete açılan turistik alanlarda sakinlik yaşandığını, süreç ilerledikçe hareketliliğin artmasını beklediklerini söyledi.

Bölgedeki etkinliklerden sıcak hava balon turlarının tedbirler kapsamında 1 Ekim'e kadar durdurulduğunu ancak birbirinden renkli aktivitelerin konuklara sunulduğunu aktaran Durmaz, şöyle konuştu:

"Turizmde yavaş yavaş kıpırdanma başladı. Yerli konuklarımızın yanı sıra Avrupa’dan küçük gruplar görülmeye başlandı. Kurban Bayramı tatili yaklaştıkça bölgedeki yoğunluğun artacağını düşünüyorum. Kapadokya, tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle önemli bir destinasyon. Bölgede, sıcak hava balonu önemli bir aktivite ama Kapadokya'yı sadece balon turu üzerinden değerlendirmemek gerekir. Bölgede at, ATV motorları, deve ve arazi araçlarıyla turlar düzenleniyor. Ayrıca, vadi yürüyüşleri yapılıyor."

