Kapadokya'daki rekor denemesi

NEVŞEHİR (AA) - Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 63 kilometrelik parkurunda rekor için koşan Salomon Türkiye Koşu Takımı sporcusu Mehmet Soytürk, bitiş çizgisine hedeflenen sürede ulaşamadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iptal edilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail koşusunda, sporcu Mehmet Soytürk'ün rekor denemesi için start verildi.

Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde çalınan düdüğün ardından mücadeleye başlayan Mehmet Soytürk, 63 kilometrelik parkuru 5 saatin altında koşmak için mücadele etti.

Mehmet Soytürk, Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme'den geçerek yeniden Ürgüp ilçesindeki bitiş çizgisine 5 saat 20 dakika 33 saniyede ulaştı.

Koşunun ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Mehmet Soytürk, rekora ulaşamadığını, gelecek yıllarda yeniden yarışlara katılacağını belirtti.

2019 yılında gerçekleştirilen Cappadocia Ultra Trail'de, 63 kilometre parkur birincisinin 5 saat 50 dakikada yarışı tamamladığını hatırlatan Mehmet Soytürk, elde ettiği başarının önemli olduğunu vurguladı.

Çeşitli tırmanış noktalarında zorlandığını aktaran Mehmet Soytürk, şöyle konuştu:

"Tek başıma olduğum için 5 saatin altına hedef koymuştuk. Umarım daha sonraki yıllar daha iyi sonuçlar için burada olacağız. Mental olarak güçlük çektim, kontrol noktalarına 30 saniye geç girmiş olmam zamana karşı vakit kaybetmem anlamına geliyordu. Ara noktalarda maksimal seviyeye ulaşmaya çalıştım. Bir süre sonra beynim bedenime hükmetmekten vazgeçti. Akdağ tırmanışında mental savaşı yeniden kazanmaya başladım. Son kısma iyi girdim ama bu kadar kilometre yapınca son 6-7 kilometrede o sürate girmek zorladı. Elde ettiğim süre, geçen yılki yarışlara kıyasla daha iyi bir süre. Çünkü geçen yıl aynı parkur 5 saat 50 dakikada bitirilmişti."

2018 yılında, Salomon Cappadocia Ultra Trail'da, Alman atlet Moritz auf der Heide tarafından 5 saat 5 dakika 51 saniye ile kırılan rekorun sahibi olmak için koşan Mehmet Soytürk'e organizasyon kapsamında güzergahın farklı noktalarındaki 30 kişilik ekip ile üç ambulans eşlik etti.

