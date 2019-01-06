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Kapadokya’da yarım milyon kişi balonla uçtu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2018 yılında Kapadokya’da balon turlarına katılan turist sayısı 537 bin 500 kişiye ulaştı.

06 Ocak 2019 Pazar 10:37
Kapadokya’da yarım milyon kişi balonla uçtu

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da balon turlarına rağbet yoğun. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2018’de turlara katılan turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 63 artarak 537 bin 500 kişiye ulaştı. Bu sayede ekonomiye yaklaşık 70 milyon Euro katkı sağlandı. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, balonların Ekim ayında dolup taştığına işaret etti. Durmaz, “Balon başlı başına bir sektör oldu. Ekonomiye büyük katkı yapıyor, bölgede istihdam oluşturuyor. Pilotun yanı sıra yer ekibi ve servis personellerinden oluşan geniş bir ekiple hizmet sunuluyor” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 10:37
  1. Kapadokya
  2. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
  3. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz

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