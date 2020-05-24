Kapadokya'da "Kovid-19" sakinliği

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin, doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle tanınan önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde en sakin sezonunu yaşıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mart'ta ziyarete kapatılan müze ve ören yerleri, sessizliğe büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Paşabağı ve Zelve ören yeri ile ilginç oluşumlarla kaplı vadilerdeki kayadan oyma tarihi kilise ve manastırların çevresinde iki ayı aşkın süredir sessizlik hakim.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyon 134 bin 387 turistin gezdiği bölgedeki müze ve ören yerlerini, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde mart ortasında ziyarete kapatılmaları nedeniyle bu yılın aynı döneminde 322 bin 894 turist ziyaret etti.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki müze ve ören yerlerinde bu denli sessizliğin turizm tarihinde ilk kez yaşandığını belirtti.

Yılın her ayında çok sayıda yerli ve yabancı turistin ağırlandığı bölgenin, hareketli günlerine yeniden kavuşacağına inandığını kaydeden Durmaz, şöyle konuştu:

"Kapadokya, turizm tarihinin en sakin dönemini yaşıyor. 1990'lı yıllarda Körfez Savaşı sırasında ve terör olaylarının ardından da bölge turizminde gerileme oldu ama hiç bu denli sıfıra inmemişti. Koronavirüs süreci atlatılarak eski günlere kavuşulacağını ümit ediyoruz. Önümüzdeki günlerde özellikle yerli turistlerimizin Kapadokya'da tatilini yapabileceğini umuyoruz. Buradaki müze ve ören yerleri sadece tarihi değil, doğal ve kültürel zenginleriyle de konuklarını adeta büyülüyor. Koronavirüs ile mücadele edilen bu süreçte Kapadokya'nın çok tercih edilen bir yer olacağını düşünüyorum. Çünkü, bölgedeki oteller kalabalık insanların birlikte kullandığı büyük tesisler yerine butik tarzda daha sakin yapılardan oluşmaktadır."

Profesyonel turist rehberi Murat Dinç ise dünyanın dört bir tarafındaki seyahat tutkunlarının Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini ziyaret edebilmek için sabırsızlandığını, koronavirüs riskinin ortadan kalkmasıyla bölgenin eskisinden daha yoğun günlere kavuşacağını öngördüğünü ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Kovis-19 önlemleri çerçevesinde geçici olarak kapatılan müze ve ören yerlerinin 1 Haziran Pazartesi günü kapılarını açması planlanıyor.

