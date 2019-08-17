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Kapadokya’da çadır festivali başladı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 3 gün boyunca devam edecek olan çadır festivali başladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:55
Kapadokya’da çadır festivali başladı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 3 gün boyunca devam edecek olan çadır festivali başladı.


Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde “Üzümfest” adı altında düzenlenen çadır festivaline Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 53 kişinin katılımı ile başladı. Dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar kalesinin manzarası eşliğinde düzenlenen çadır festivalinde katılımcılar Kapadokya bölgesinde bulunan vadilerde yürüyüş düzenlenmesinin yanı sıra akşamlar ise festival katılımcıları ateş eşliğinde şarkılar söyleyerek eğleniyor.


Kapadokya’da düzenlenen çadır festivalinin organizatörlerinden Nuray Satılmış açıklamasında bölgemizi bu şekilde misafirlerimize tanıttığımız için çok mutluyuz dedi. Satılmış, “Kapadokya bölgesinin en güzide yerlerinden olan Uçhisar beldesinde bir festival düzenliyoruz. Bu festivalimiz bugün itibarıyla başladı. 3 gün boyunca devam edecek. Festivalimizin kayıtlarını bugün aldık ve yoğun bir ilgi vardı. Bugün itibarıyla bir vadimizde yürüyüş düzenledik ve sonrasında ise Uçhisar kalesinde gün batımını hep birlikte izledik. Akşamları ise canlı müzikler ile eğlencelerimiz devam edecek. Uçhisar’da düzenlediğimiz çadır festivalimize katılan misafirlerimizi Kapadokya bölgesinin eşsiz güzelliklerini gezdirerek bir kez daha tanıtıyoruz. Bölgemizi bu şekilde tanıttığımız için son derece mutluyuz” diye konuştu.


Kapadokya’da düzenlenen çadır festivali 3 gün boyunca devam edecek.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:55
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