0553 313 94 23

Kapadokya ziyaretci sayısında rekora koşuyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bu yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 522 bin 378 turist ziyaret ettiği açıklandı.

17 Eylül 2019 Salı 12:15
Kapadokya ziyaretci sayısında rekora koşuyor

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, tarihi manastırları, mağara otelleri, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'yı, yılın 8 aylık diliminde ziyaret eden turist sayısı, 2018'e oranla yüzde 28, 2017'ye kıyasla yüzde 72, 2016'ya oranla da yüzde 139 civarında artarak 2 milyon 522 bin 378 oldu.

Dünyanın dört bir tarafından gelenleri doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile karşılayan bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısında, son beş yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı. Kapadokya'yı 2015 yılının ilk 8 aylık diliminde 1 milyon 894 bin 86, 2016'da 1 milyon 57 bin 395, 2017'de 1 milyon 467 bin 682, geçen yıl ise 1 milyon 958 bin 764 turist gezmişti.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, müze ve ören yerlerine en yoğun ilgi 566 bin 33 ziyaretçi ile ağustos ayında yaşanırken, 8 aylık süreçte en çok ziyaret 933 bin 495 turist ile Göreme Açık Hava Müzesi'ne yapıldı.

"Kapadokya tarihinde ilk kez 3 milyon ziyaretçi sayısı aşılacak"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yaptığı açıklamada, "2018 yılında bu yılın yoğun geçeceği tahmin ediliyordu. Şu an da zirve diyebileceğimiz bir turizm sezonu yaşıyoruz. Kapadokya tarihinde ilk defa bu yıl sonunda 3 milyon turist sayısının aşıldığı bir dönem yaşayacağız." dedi.

Bu yılki tablonun 2020 yılı hakkında da fikir vereceğini dile getiren Durmaz, "Kapadokya bölgesinde özellikle son yıllarda sıcak hava balon turuna olan ilginin artması bölgeye gelen turist sayısına doğrudan olumlu etki yapıyor." diye konuştu.

 

2023 hedefi 5 milyon turist

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de Kapadokya'da 2023 yılında 5 milyon turistin hedeflendiğini, bölgedeki konaklama tesislerindeki yatak kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Bölgeyi ziyaret edecek turistlerin konforlu ve kaliteli hizmete erişmelerinin devamı sağlamak için çeşitli alt yapı çalışmalarının da hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Menekşe, şöyle konuştu:

"Kapadokya'nın en büyük özelliği, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen nitelikteki volkanik tüflerin, milyonlarca yıl içinde oluşturduğu doğal ve tarihi dokudur. Kapadokya, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, koruma altında olan bir alandır. Biz, 60 milyon yılda oluşan bu dokuyu el birliği ile korumak mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar gelen bu güzelliği bundan sonraki nesillere de taşımak konusunda hepimize görev düşüyor. 'Güzel atlar' ülkesi anlamına gelen Kapadokya'da sıcak hava balonları, at ve ATV araçlarla turlar düzenleniyor. 2018 yılında yaklaşık 2 milyon 950 bin turistle tarihi bir rekor kırılmıştı. Bu yılın ilk 8 ayında ulaşılan turist sayısının yıl sonuna kadar 3 milyonu aşmasını bekliyoruz."

Menekşe, bir süre önce Kapadokya Alan Başkanlığı sistemine geçildiğini de anımsatarak, "Bu kapsamda, hem bölgeyi korumak suretiyle yatak kapasitesini artırarak turizmden alması gereken payı almasını sağlayacağız hem de hedefimiz olan 5 milyon turist sayısına ulaşmak için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:15
  1. Kapadokya
  2. Nevşehir
  3. Peribacaları
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelli emeklilik şartı SSK-Bağkur | Bağkur’lu erken emeklilik nasıl olur? Engelli bağkur emeklilik şartları neler?
    1. Engelli emeklilik şartı SSK-Bağkur |..
    2. Firari emniyet müdürü enselendi!
    3. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol..
    4. Hong Kong'ta tren raydan çıktı! 8 yaralı
    5. Erman Toroğlu: Artık büyük takım,..
    6. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Mahmut..
    7. Bilim insanları Prostat ilaçları..
    8. 'Sigara içenlerde akciğer sertleşmesi..
    9. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    10. Mersin'de verimi yüksek iki yeni muz..
    11. Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye..
    12. Yargıdaki FETÖ tehlikesine böyle..
    13. Kapadokya ziyaretci sayısında rekora..
    14. Menderes’i unutamıyorlar! ‘Babamızı..
    15. Canan Karatay önerdi: 'Kahvaltıda..
    16. Çarpıcı analiz! Menderes'i idam..
    17. Fındık üreticisine ödeme yapıldı müjdesi
    18. Teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul..
    19. Kocaeli Üniversitesi 5 Akademik..
    20. Ankara merkezli 8 ilde FETÖ..
    21. İOS'da WhatsApp mesajları silinmiyor..
    22. Türksat'tan TEKNOFEST'te '8K' çekim..
    23. Hüda-Par’dan Kulp saldırısına sert tepki
    24. İran lideri Ali Hamaney: ABD ile..
    25. Yargıtay ve Danıştayın yeni üyeleri..
    26. Türk Hava Yolları Galatasaray'ın yeni..
    27. Engelli emekliliğinde son yedi yıl..
    28. YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışmalar..
    29. AK Parti’den kimler istifa etti? AK..
    30. FETÖ'nün TSK yapılanmasında 138..
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    'Makineler insanları yönetecek' diyen Musk'a tarihi ayar
    'Makineler insanları yönetecek' diyen Musk'a tarihi ayar
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....