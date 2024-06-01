Kapadokya Alan Başkanlığı’ndan kaçak yapılarla mücadele

Kapadokya Alan Başkanlığı, Kapadokya’nın tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini koruyup geliştirerek bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarına devam ediyor. Bölgenin dünya şehirleri arasında önemli bir destinasyon merkezi haline gelmesini ve tanınırlığını artırmayı hedefleyen Kapadokya Alan Başkanlığı, bu hedefler doğrultusunda izinsiz olarak inşa edilen kaçak yapılara ilişkin kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma boyunca; sit alanında yapılanma koşullarına aykırı olarak ilave eklentileri bulunan yapıların kaçak bölümleri, kesin yapılanma yasağı bulunan sit alanlarında peribacası ve doğal oluşumlara zarar veren yapıların tamamı kaldırılıyor.

Bu kapsamda; bölgenin önemli turizm merkezlerinden olan Uçhisar, Göreme, Ortahisar ve Ürgüp bölgelerindeki kaçak yapıların, mevzuat kapsamında kaldırılmasına ve alanın temizlenerek rehabilite edilmesine başlanıldı. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da peribacalarına zarar veren yapıları ile bölgede kaçak ve usulsüz yapıların kaldırılmasına ve alanın temizlenerek rehabilite edilmesine ilişkin çalışmaların devam edeceği bildirildi. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Bölgenin doğal dokusuna zarar veren, kültürel varlıkları tahrip eden, turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen tüm uygulamalara karşı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir” ifadeleri yer aldı.