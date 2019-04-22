0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi

Dün Ankara’daki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na vatandaşların gösterdiği tepkiyle ilgili açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi her defasında olduğu gibi suçu yine AK Parti’ye yıkmaya çalıştı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:23
Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Yener Kırıkçı'nın  dün Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde olayları çıkmış vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Şehit Yener Kırıkçı'nın babası Mustafa Kırıkçı, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk İlçesindeki şehidin cenazesine gelmesiyle ilgili rahatsızlığını dile getirerek "Ben şehit babası olarak Kemal'in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum" dedi.

TKP gerilimi tırmandırma peşinde

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili siyasilerden sağduyu çağrıları yapılırken bu durumu fırsat bilen Türkiye Komünist Partisi (TKP) gerilimi yükseltme çabası içine girişti.

Kokuşmuş köhne Komünist ideolojinin Türkiye’deki artığı olan TKP, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrasında bir açıklama yayımladı. TKP tarafından yapılan açıklamada iktidarın Kılıçdaroğlu'na saldırının sorumluluğundan kaçamayacağı belirtilerek AK Parti hedef alındı.

Kılıçdaroğlu ve CHP’lilerin terör örgütü PKK/YPG ve siyasi uzantısı HDP ile ilgili güzellemelerini görmezden gelen TKP,  Erdoğan ve hükümet yetkililerinin Kılıçdaroğlu’nu hedef gösterdiğini iddia etti.

"Türkiye'de para ve iktidar sahibi bir odağın yönlendirmesi olmadan kimsenin ana muhalefet genel başkanına saldırmayı göze alamaz" denilen açıklamada saldırının AK Parti tarafından yaptırıldığı iftirası atılarak gerilim tırmandırılmaya çalışıldı.

Saldırı üzerinden kaos çıkarmak isteyen TKP, açıklamasında tehditler savurarak, iktidarın Kılıçdaroğlu’na saldırının sorumluluğundan kaçamayacağını savundu.

yeniakit.com.tr

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:23
  1. Hakkari
  2. Yener Kırıkçı
  3. Ankara
  4. Çubuk
  5. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  6. saldırı
  7. Türkiye Komünist Partisi (TKP)

YORUM YAZ

  • hsnhsn16 dk önce
    klçdrğli bu ziyaret girişimi ile gerilim yarattı zaten o gerilim yoluna hainler taş döşemeye çalışyorlar. istenmediğin ve pkk nin şehit ettiği askerin ailesi ile senin ne işin olur ki klçdrğli sen pkk destekçisi hep ile arana mesafe köy önce bak o zaman şehit ailesi seni nasıl karşılar ama keşke saldırı omasaydı
  • aliali17 dk önce
    olayın organizeli bir provakasyon olduğu açıkca ortaya çıkıyor..Sol ve hdp lileri birlikteliğini sağlamak, AK parti düşmanlığını artırmak..
  • abdrhmnabdrhmn21 dk önce
    resme dikkat edin oyun bu. amundaroğlu korkmuş rolünü oynuyor

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kadıköy’de yelkenler bu kez hayat için açıldı
  1. Kadıköy’de yelkenler bu kez hayat için..
  2. İstanbul için olağanüstü itiraz..
  3. ’Bilge Çınarlar’dan renkli final
  4. Erkeklerin alışveriş hobisi, maç..
  5. Ahmet Kural ve Sıla davasında karar..
  6. (Özel) THY uçuş personeli için özel..
  7. Siirt Türk Telekom Özel Eğitim..
  8. “Maliyet artışları yetiştiricilerin en..
  9. Çukurca beyaza büründü
  10. Dağ dere gibi akıyor
  11. Güney Kore Devlet Başkanı Moon,..
  12. Iğdır çiçeklerle güzelleşiyor
  13. Tek gözlü evde yaşam mücadelesi veriyor
  14. Dünyanın en iyi dağcılarının..
  15. Başkan Aksoy’un prim sözüne karşılık..
  16. Miniklerden jandarmaya büyük ilgi
  17. Şehir Hastanesi,1 milyon 270 bin..
  18. GAGİAD yönetiminden Fatma Şahin’i..
  19. Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında
  20. Başkan Atabay,Kılıçdaroğlu’na..
  21. Biga’da Pomak Kültür Evi yapılıyor
  22. Burcu Esmersoy Wings for Life World..
  23. Oyuncu Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis..
  24. Fatih’te 28 ayrı kapkaççılık olayına..
  25. Memur-Sen, 6’ncı Olağan Genel Kurul..
  26. Haydi Çankaya! ’Bir fidan da siz dikin’
  27. Meteorolojiden zirai don ve yağış..
  28. Vali Şıldak’tan 23 Nisan mesajı
  29. (DÜZELTME) 500 euroluk banknotların..
  30. MİT, Sincar’da ele geçirilen 4 PKK/KCK..
Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
Sudan'da devrik lider El Beşir'in evinde 130 milyon dolar bulundu
Sudan'da devrik lider El Beşir'in evinde 130 milyon dolar bulundu

Günün Karikatürü

21 Nisan 2019
AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var