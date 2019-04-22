Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Yener Kırıkçı'nın dün Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde olayları çıkmış vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Şehit Yener Kırıkçı'nın babası Mustafa Kırıkçı, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk İlçesindeki şehidin cenazesine gelmesiyle ilgili rahatsızlığını dile getirerek "Ben şehit babası olarak Kemal'in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum" dedi.

TKP gerilimi tırmandırma peşinde

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili siyasilerden sağduyu çağrıları yapılırken bu durumu fırsat bilen Türkiye Komünist Partisi (TKP) gerilimi yükseltme çabası içine girişti.

Kokuşmuş köhne Komünist ideolojinin Türkiye’deki artığı olan TKP, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrasında bir açıklama yayımladı. TKP tarafından yapılan açıklamada iktidarın Kılıçdaroğlu'na saldırının sorumluluğundan kaçamayacağı belirtilerek AK Parti hedef alındı.

Kılıçdaroğlu ve CHP’lilerin terör örgütü PKK/YPG ve siyasi uzantısı HDP ile ilgili güzellemelerini görmezden gelen TKP, Erdoğan ve hükümet yetkililerinin Kılıçdaroğlu’nu hedef gösterdiğini iddia etti.

"Türkiye'de para ve iktidar sahibi bir odağın yönlendirmesi olmadan kimsenin ana muhalefet genel başkanına saldırmayı göze alamaz" denilen açıklamada saldırının AK Parti tarafından yaptırıldığı iftirası atılarak gerilim tırmandırılmaya çalışıldı.

Saldırı üzerinden kaos çıkarmak isteyen TKP, açıklamasında tehditler savurarak, iktidarın Kılıçdaroğlu’na saldırının sorumluluğundan kaçamayacağını savundu.

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