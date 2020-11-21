Kaos lobisinin korona yalanları bitmiyor

Başkan Erdoğan önderliğindeki Türkiye’nin dünyaya örnek olan koronavirüs mücadelesi CHP, İYİ Parti ve HDP’nin öncülüğündeki şer korusu tarafından sabote ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün övgüsüne mazhar olan Sağlık Bakanlığı’nı şeffaf olmamakla suçlayan zilletin bileşenleri tek bir merkezden çıkmış yalanları hep bir ağızdan paylaşıyor. Verilerin gizlendiğini, sistemin çöktüğünü, vefat sayısının fazla olduğu iddiasını ısrarla dillendiren şer şebekesi halkı infiale çalışıyor.

Rant devşirmenin derdindeler

Koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü şeffaf ve başarılı mücadele sözde Millet İttifakı üyeleri tarafından manipüle ediliyor. Kaostan rant devşirmenin planlarını yapan zillet, yalanlarını en ufak bir vicdani muhasebe yapmadan kamuoyuyla paylaşıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler gerçeği yansıtmıyor. CHP’li 11 büyükşehirde bile Bakanlığın açıkladığı verilerden daha fazla vefat sayısı var. Hükümet şeffaflık ilkesini ihlal ediyor” yalanını dillendirdi. Oysa Bakanlık verileri günlük olarak DSÖ’yle entegre olarak paylaşıyor.

DSÖ ‘şeffaf’ diyor, onlar çarpıtıyor

Çoğu zaman manipülasyonda bile anlaşamayan CHP’li vekiller farklı ölüm rakamlarını dillendirerek birbirlerini yalanlıyor. CHP’li Alpay Antmen, 40 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ederken, CHP’li Mustafa Adıgüzel ise 100 bin civarında ölüm vakası olduğu yalanını dillendirdi. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bulaşıcı hastalıklar nedeniyle İstanbul’da 10 bin 681 kişinin yaşamını yitirdiğini” iddia ederek, onlarca bulaşıcı hastalık olmasına rağmen ölüm vakalarının hepsini koronavirüs hastasıymış gibi gösterme kurnazlığını sergiledi. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz da her gün açık paylaşılan verilere rağmen “Hayatını kaybedenlerin birçoğunun ölüm raporlarına ‘solunum yetmezliği’ ya da ‘zatürree’ yazılıyor” ifadelerini kullanmaktan utanmadı. İP’li Fahrettin Yokuş, “Konya’da oksijen bittiği için entübe kovid hastaları yaşamını yitiriyor” iddiasında bulundu. Yokuş’un iddiası resmi veriler ışığında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından anında çürütüldü.

Yalan yangınına benzin döktüler

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Sincan Cezaevi’nde koronavirüs hastalarının tedavisinin yapılmadığını” iddia ederken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Ciddi ihmaller söz konusu. Sorumlular hesap vermeli” dedi. Çakırözer, ihmallerin ne olduğuna dair hiçbir kanıt ortaya koyamadı. Vesayetçilerin fitilini ateşlediği yalan yangınına şer medyası da benzin döktü. Halk TV, korona tedavisi gören 601 sağlık çalışanının haberini “601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” yalanıyla servis etti. Halk TV, koronavirüs salgını nedeniyle Antalya’da onkoloji hastalarına sağlık hizmeti verilmediği yalanını kasıtlı olarak yaydı. Fox TV Türkiye’deki toplam ölüm sayısını bir günde gerçekleşen ölüm oranı gibi ekrana taşıyarak skandal bir yalana imza attı.