Kanun zoruyla… Kemal'in namusunu AK Parti kurtaracak

Yerel seçimler öncesi 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla milleti kandıran CHP'nin belediye başkanları, koltuklara oturdukları belediyelerde işçi kıyımı gerçekleştirdi.

Kasetle CHP'nin başına geçen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" sözün vermiş fakat tutmamıştı.

Halkın adamı devrede!

Girdiği tüm seçimlerde halkın takdiriyle sandıkları patlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyelerinde işten çıkarılanların yasal düzenleme ile işlerine döneceğini duyurdu.

Konuyla ilgili Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun havada kalan namus sözünü hatırlatarak önemli ifadeler kullandı.

"Namus sözü çiğnendi" diyen Karahasanoğlu, "Şimdi kanun zoruyla AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun namusunu kurtarmış oluyor" şeklinde konuştu.