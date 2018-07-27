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Kanun tamam sırada borçlanma var

Kimisi tazminatı isteyecek, bazısı bankadan ucuz kredi çekecek, bazısı da ya arabasını ya da birikimiyle elinde tuttuğu altınını satacak. Hepsinin de hedefi bedelli yasasından yararlanmak.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:38
Kanun tamam sırada borçlanma var

‘Bedelli askerlik’ şartlarının netleşmesinin ardından bundan yararlanmak isteyenler 15 bin lira olan ‘bedel’i aramaya başladı. Birikimleri olanlar, 15 bin lirayı rahatlıkla öderken, nakit parası olmayanlar borç bulma, kredi çekme veya eldeki tasarruflarını nakite çevirme telaşına düştü.

KİMİ ARABASINI KİMİ ALTININI SATACAK

21 günlük askerlik fırsatından yararlanmak isteyenler aranan şartların yanı sıra 15 bin lirayı gözden çıkaracaklar. Bunun için 4,81 TL üzerinden 3 bin 118 dolar, 5,64 TL’lik kur üzerinden 2 bin 659 euro temin edilmesi gerekiyor. Bedelli askerlik için altın bozdurmayı düşünenlerin ise 308 liradan 49 adet çeyrek altın veya gramı 174 liradan 86 gram 22 ayar bilezik bozdurmaları gerekecek. Askere gitmek için aracını satmak isteyenlerin ise 15 bin liralık bedeli karşılayabilmek için 1998 ve 2000 model üstü vasat bir araca sahip olması gerekiyor. Döviz veya altın birikimi olmayanlar akraba ve eş dost kapısını çalmaya başlarken, çalışanların birikmiş kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılmak gibi alternatifler düşündükleri ifade ediliyor.

FAİZCİLERİN AĞZINI SULANDIRIYOR

Bedelli askerlik için gerekli olan 15 bin lirayı kredi çekerek karşılayacak olanları faiz tuzağı bekliyor. Faizle kredi çekeceklerin ödeyeceği ‘bedel’ de ağır olacak. Faizci bankalar, ‘Bedelli kredisi’ adı altında vatandaşın sırtından 10 bin liraya kadar para kazanacaklar.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:38
  1. Bedelli Askerlik
  2. kredi
  3. borç
  4. tasarı

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