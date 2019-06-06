Kante, Türkiye maçında yok
Fransa Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ile oynanacak maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.06 Haziran 2019 Perşembe 23:14
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Chelsea'nin 28 yaşındaki oyuncusu Kante, sağ dizindeki sakatlık sebebiyle EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye ve Andorra ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldı.
H Grubu'nda ikide iki yapan ve averajla liderlikte yer alan Fransa, 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye, 11 Haziran Salı günü ise Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.
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