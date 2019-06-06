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Kante, Türkiye maçında yok

06 Haziran 2019 Perşembe 22:54
Kante, Türkiye maçında yok

İSTANBUL (AA) - Fransa Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ile oynanacak maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Chelsea'nin 28 yaşındaki oyuncusu Kante, sağ dizindeki sakatlık sebebiyle EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye ve Andorra ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldı.

H Grubu'nda ikide iki yapan ve averajla liderlikte yer alan Fransa, 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye, 11 Haziran Salı günü ise Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 22:54
  1. Fransa
  2. Futbol
  3. N'Golo Kante
  4. türkiye

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