Kantaron yağı faydaları nelerdir?

Sarı ve kırmızı kantaron olarak iki türü bulunmaktadır. Alternatif tıp ve bitkisel tedavilerde sıkça tercih edilen kantaron yağı birçok hastalığa iyi gelmektedir.

Sarı kantaron yağının faydaları

Ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Ciltteki yaşlanmayı geciktirir.

Pürüzsüz ve canlı bir görünüş sağlar.

Enfeksiyonlara neden olan bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalarla savaşır.

Deri üzerinde oluşan enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırır.

Ayak mantarına iyi gelir.

Sarı kantaron çayı nelere iyi gelir?

Hazmı kolaylaştırırken iştahınızın açılmasını sağlar. Ruhu sakinleştirici etkisi olduğu gibi kasları da gevşetir. Bu durumda, adet söktürücü görevi gören sarı kantaron çayı, dönemsel sancılarınızın azalmasına yardımcı olur. Sarı kantaron; baş, kas ve eklem ağrılarında hafifletici rol oynar.