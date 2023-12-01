Kansızlık problemine çok iyi gelecek bir tarif: Yüzlerce yıllık ilaçların önüne geçti! Zirveyi kimseye bırakmadı! Uzmanlar önerdi
Bolca yapın ve buzdolabınızda bekletip bütün 1 Sene Yiyin.. Hiç hesapta olmayan kansızlık problemine karşı yüzyıllardır uzmanlar tarafından önerilen turşu zirveyi kimseye bırakmadı! Ünlü uzman isim bu kez ise ilan etti! Yapanlar nasibini aldı.
Prof. Dr. İbrahim USLU’dan çok özel bir tarif Pancar turşusunu bolca yapın ve buzdolabınızda bekletip bütün bir sene yiyin, özellikle de kansızlık problemi olanlar bu tarif sizin için:
Ee artık kış kapıya dayandı işte şimdi turşu zamanı! Turşu deyince bizde akan sular duruyor özellikle de pancar turşusu, en hızlı, en keyifli ayrıca da en lezzetli olanı.
Yüzlerce yıllık kullanılan Turşu!
Baskın sarımsak tadı istemeyenler sarımsakları ezmek yerine bütün ya da 2 parçaya ayırarak kullanabilirler.
Pancarları iyice yıkadıktan hatta fırçaladıktan sonra kabuklarıyla haşlarsanız rengi koyu olacaktır. Soyup pişirdiğinizde de bu koyu mor rengi elde etmeniz oldukça zor.
Suyunu ayarlarken dikkat etmeniz gereken haşlama suyunu dökmemek. Böylece hem lezzeti hem de rengini koruyabilirsiniz.
Kırmızı pancarlı diğer tariflerime buradan ulaşabilirsiniz.
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Normal turşu yani çiğden kurmak isteyenler turşu suyu ölçülerine buradan ulaşabilir.
Malzemeler:
2 kg kırmızı pancar
6-7 diş sarımsak
1 su bardağı sirke (üzüm sirkesi)
1 tatlı kaşığı toz şeker
1,5 – 2 yemek kaşığı tuz (tuz oranını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)
pancarların üzerini 2 parmak geçecek kadar su
Yapılışı:
Pancarların köklerini yapraklarını kesin. İsterseniz yapraklarını ve saplarını atmayın turşunun içine konulduğunda lezzetli oluyor.
Pancarların üzerini 2 parmak geçecek kadar su içinde haşlayın.
Haşlanan pancarları daha sıcakken sudan çıkarıp kabuklarını çok ince soyun ya da havlu kağıt yardımıyla ovarak soyun. Pancarların büyüklüğüne göre dörde veya altıya bölün.
Temiz bir kavanoza yerleştirin. Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları tuz içinde hafifçe dövün ya da 2 parçaya bölün .
Pancarları haşladığınız suyun kavanoza döküp ne kadar su aldığına bakın. (Artan suyu dökebilirsiniz)
Kavanozdaki suyu tencereye geri boşaltın içine 1 su bardağı sirkeyle birlikte şekerini ve tuzun atarak karıştırın.
Tuz eridikten sonra suyu kavanoza ilave edin ve ağzını sıkıca kapatın.
Oda sıcaklığında 2 gün bekletin. İkinci günün sonunda turşunuz ikrama hazır.
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