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Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği mantarı tüketin

Protein bakımından oldukça zengin olan kuzugöbeği mantarının faydalarını sizler için araştırdık...

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:16
Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği mantarı tüketin

Kuzugöbeği mantarı oldukça güçlü bir antioksidan ve protein kaynağıdır. İşte sayısız faydaları...

  • Kuzugöbeği mantarı parkinson ve diyabet hastalığına şifa olur.

  • Doğal bağışıklık sistemini güçlendirir.

  • Kalp sağlığını korur.

  • Kanserle mücadele eder.

  • Yüksek miktardaki D vitamini içeriğiyle kan basıncını güçlendrir ve kansızlıkla mücadele eder.

  • Böbrek yetmezliğine iyi gelir.

  • Tiroid sağlığı için faydalıdır.

  • Katarakt ve glokom hastalıklarını önler.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:16
  1. kuzugöbeği mantarının faydaları

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