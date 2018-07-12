Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği mantarı tüketin
Protein bakımından oldukça zengin olan kuzugöbeği mantarının faydalarını sizler için araştırdık...12 Temmuz 2018 Perşembe 18:16
Kuzugöbeği mantarı oldukça güçlü bir antioksidan ve protein kaynağıdır. İşte sayısız faydaları...
- Kuzugöbeği mantarı parkinson ve diyabet hastalığına şifa olur.
- Doğal bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kalp sağlığını korur.
- Kanserle mücadele eder.
- Yüksek miktardaki D vitamini içeriğiyle kan basıncını güçlendrir ve kansızlıkla mücadele eder.
- Böbrek yetmezliğine iyi gelir.
- Tiroid sağlığı için faydalıdır.
- Katarakt ve glokom hastalıklarını önler.
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