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Gündem Kansız FETÖ'cü ölen insanları balığa benzetti! CHP iktidar olursa işte bunları ülkeye geri getirecek
Gündem

Kansız FETÖ'cü ölen insanları balığa benzetti! CHP iktidar olursa işte bunları ülkeye geri getirecek

FETÖ'cü Cevheri Güven, Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketine ilişkin insanlık dışı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 23:12:00 -
Kansız FETÖ'cü ölen insanları balığa benzetti! CHP iktidar olursa işte bunları ülkeye geri getirecek

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini siyasete alet edenler, aynı rezalete bölgede yaşanan sel felaketinde de devam etti.

FETÖ'cü Cevheri Güven ise işi bir adım daha öte götürerek okuyanları insanlığından utandıran ifadeler kullandı.

Şanlıurfa'da sel sularına kapılan vatandaşın hayatta kalma mücadelesinin yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaşan Cevheri Güven, "Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş." dedi.


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FETÖ'cü hainin mesajına tepki yağdı.

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