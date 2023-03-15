Kansız FETÖ'cü ölen insanları balığa benzetti! CHP iktidar olursa işte bunları ülkeye geri getirecek
FETÖ'cü Cevheri Güven, Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketine ilişkin insanlık dışı ifadeler kullandı.
Yeniakit.com.tr
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini siyasete alet edenler, aynı rezalete bölgede yaşanan sel felaketinde de devam etti.
FETÖ'cü Cevheri Güven ise işi bir adım daha öte götürerek okuyanları insanlığından utandıran ifadeler kullandı.
Şanlıurfa'da sel sularına kapılan vatandaşın hayatta kalma mücadelesinin yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaşan Cevheri Güven, "Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş." dedi.
FETÖ'cü hainin mesajına tepki yağdı.