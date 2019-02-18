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Kanserli hücreler 3 boyutlu görüntülenebilecek

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Dr.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:58
Kanserli hücreler 3 boyutlu görüntülenebilecek

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Adem Polat, biyolojik numuneleri açısal tarama ile 3 boyutlu görüntüleyebilen, bir cihaz geliştirdi.


Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Adem Polat’ın, Harvard Medical School’daki çalışması Londra’da yayınlanan Lab on a Chip dergisine kabul edildi. Bilimsel makale, impact factor’ü 6,283 olan derginin editörleri tarafından, Şubat sayısına ön kapak konusu seçildi.


Çalışmada, Adem Polat ve Harvard Üniversitesi’ndeki araştırma grubu, mikroskop gibi mevcut 2 boyutlu biyogörüntüleme yöntemlerine alternatif olarak, kanserli hücre ve tümör araştırmalarında kullanılan, biyolojik numuneleri açısal tarama ile 3 boyutlu görüntüleyebilen, bir cihaz geliştirdi. Çalışmada geliştirilen cihazla ilgili ön patent başvurusu yapıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:58
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