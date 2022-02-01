Kanserli hasta kahve içebilir mi? Türk kahvesinin faydaları

Türk kahvesi, daha çok Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı İmparatorluğu'dan günümüze kadar gelmiştir.

Türk kahvesinin faydaları:

Kolesterolü düşürür.

%40 ağrı kesici etkisi yaratır.

Meme kanseri riskini azaltır.

3 fincan kahve içmek astım riskini azaltır.

Sosyalleştirir.

%50 siroz riskini azaltır.

Kolay nefes almayı sağlar.

Diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

Kanser hastaları kahve içebilir mi?

Kahve, kanser hastaları için bir tavsiye gıda denilebilir. Kahve sadece kalın bağırsak kanserinin seyrini yavaşlatmıyor. Mide ve pankreas kanserinin seyrini yüzde 13, karaciğer kanserinin ise yüzde 52 yavaşlatıyor. Kahveyi aynı zamanda karaciğer dostu olarak görülüyor.

Düzenli kahve içen meme kanseri hastaları daha uzun yaşıyor

Tıbbi Onkonoji Uzmanı Prof.Dr. Uğur Coşkun, kahve tüketiminin kanserle ilişkisine dair çelişkili çalışmalar bulunduğunu belirterek, “British Journal of Cancer dergisinde Farvid Maryam ve arkadaşları tarafından yapılan ve yayınlanan çalışmada, evre 1-3 meme kanserli 8 bin 900 kadında 30 yıllık takibin sonucunda, meme kanseri tanısı aldıktan sonra tüketilen kahvenin yaşam süreleri üzerine olan etkileri araştırıldı, bu hastalardan hiç kahve içmeyenlere kıyasla, günde 3 bardak üzeri kahve tüketenlerde meme kanserine bağlı ölüm riskinin yüzde 25 daha az olarak bulundu” dedi.

Daha önceki çalışmalarda kahve tüketiminin meme ve bağırsak kanseri gelişim riskini azaltabileceğine yönelik veriler bulunduğunu belirten Prof. Dr. Uğur Coşkun, 2020 yılında yayınlanan bir çalışmada kahvenin bağırsak kanseri tanısı alan hastalarda hastalık seyrini olumlu etkilediğini gösterdiğini, bu çalışmada da meme kanseri tanısı alan hastalarda düzenli olarak kahve tüketiminin hastaların yaşam süresine olumlu katkısı olabileceği gösterildiğini bildirdi.

Kahvenin bu faydalı etkisi, anti oksidan, DNA hasarı onarımındaki etkileri ve anti inflamatuvar özellikleri ile ilgili olabileceğini bildiren Coşkun, kahvede bulunan ve kansere karşı koruyucu olduğu düşünülen bazı bileşiklerin kahvenin türüne, pişirme yöntemine ve su-kahve oranına göre farklılık gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Filtre kahve ve Türk kahvesinde kullandığımız haşlanma yönteminde kansere karşı koruyucu olan bu bileşiklerin neredeyse tamamı korunmaktadır. Bu gözlemsel çalışmaya bakarak meme kanserli hastalarda mutlaka düzenli kahve tüketilsin diyemeyiz. Ama hayatımızın artık bir parçası haline gelen kahvenin bir çok faydalı etkisinin yanında meme kanserli hastalarda da seyri olumlu etkileyebileceğini öngörebiliriz. Özelliklede pişirme yöntemi açısından kanser önleyici içeriklerin nerdeyse tamamının korunduğu Türk kahvesi ve filtre kahvenin önemini vurgulayabiliriz” dedi.