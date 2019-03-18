Kanserle mücadele
Kilis’te, Kanserde erken teşhisin önemini ile ilgili etkinlikler sürüyor.18 Mart 2019 Pazartesi 14:47
Kilis’te, Kanserde erken teşhisin önemini ile ilgili etkinlikler sürüyor.
İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından Kanser Erken Teşhis, Tarama veEğitim Merkezleri (KETEM),Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM)tarafından Kalın Bağırsak Kanser Taramaları,Kilis Sağlıklı Hayat Merkezi personelleri tarafından Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Kilis Devlet Hastanesi ve Nüfus Müdürlüğü’nde stant kuruldu. Kolon kanserinin tarama testleri ile erken teşhis edilebileceği konusunda broşürler dağıtılarak halk bilgilendirildi.
Etkinliklerin devam edeceği bildirildi.
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