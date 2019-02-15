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Kanseri sevgi ile yenebilirsiniz

Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden VM Medical Park Bursa Hastanesi, kanser hastalarına moral etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:10
Kanseri sevgi ile yenebilirsiniz

Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden VM Medical Park Bursa Hastanesi, kanser hastalarına moral etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.


Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği ONKO-DAY ile gerçekleştirilen moral etkinliğinde kanser hastaları ve yakınları için Serkan Atalay ve Ali Özer, canlı müzik dinletisi yaptı. İşbirliğinden çok memnun olduklarını dile getiren ONKO-DAY Başkanı Füsun Önen, “3 gün boyunca VM Medical Park Bursa’da kanser hastalarının yararına hazırladığımız hediyelik eşyalar için stant kurduk. Moral etkinliğimizde de hastalar ve yakınlarıyla güzel duygular paylaştık. Hastalarımıza müzik dinletisinin yanında küçük armağanlar dağıttık, sohbet ettik. Bu özel günün onları pozitif yönde etkilediğini görmek, bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.


İhtiyaç sahibi kanser hastaları yararına kurdukları standın 3 gün boyunca yoğun ilgi görmesinin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini belirten Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş ise “Sevgilerin paylaştıkça artacağını, hastalıkların sevgiyle bir nebze de olsa tedavi edilebileceğini göstermek adına böyle bir çalışmaya imza attık. Kanseri yenmiş cesur yürekli kadınların el emeği ürünlerini sunarak hastalarımıza moral ve destek vermek istedik. Tedavi sürecinden zaferle çıkılabileceğini göstermek adına bir araya geldik. Nasıl ki sevgi paylaştıkça artıyorsa sağlık problemleri de böyle paylaşımlar oldukça azalır diye düşünüyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:10
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