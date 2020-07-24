Kanseri erkenden teşhis eden kan testi geliştirildi

BBC'nin aktardığı bir habere göre bilim insanları, Çin'de yürüttükleri bir çalışma sonucu, 5 kanser türünü semptom göstermeden birkaç yıl öncesine kadar tespit edebilen yeni bir kan testi geliştirildiklerini duyurdu. 'PanSeer' adı verilen yeni testin, herhangi bir semptom göstermeyen ama daha sonra kanser teşhisi konulan katılımcıların yüzde 95'inde doğru teşhis gerçekleştirdiği belirtildi.

Araştırmacılar, geliştirilen test ile birlikte plazma örneği alınan 605 kişiden 191'ine ileriki 4 yılda mide, yemek borusu, kalın bağırsak, akciğer ya da karaciğer kanseri teşhisi konduğunu belirtti. Diğer 414 kişi ise örnek alındıktan sonra beş yıl içerisinde kanser belirtisi göstermedi. Bu beş kanser türüne dair teşhis konulmuş olan 223 hastadan da çalışma kapsamında çeşitli örnekler alındı.

Testin, tümörlü hücrelerin kana bıraktığı çok küçük DNA parçalarını tespit ederek kanseri saptadığı ancak kişinin hangi tür kansere yakalandığını belirleyemediği ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan California Üniversitesi'nde görevli araştırmacı Kun Zhang, "Nihai hedef, yıllık sağlık kontrollerinde bunun gibi kan testlerinin rutin yapılması. Ancak ilk aşamada odak noktamız aile sağlığı geçmişi, yaş ve diğer bilinen risk faktörleri altındaki kişileri test etmek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu çalışma, dünyaca ünlü Nature Communications dergisinde yayımlandı.