Kansere yenik düşen Hollandalı'ndan duygulandıran vasiyet! "Beni Karaman'ın Kızılkaya Köyü'ne defnedin"

Hollanda’da 10 yıl önce İslam’ı seçen Abdullah Neef Öktem, vasiyeti üzerine eşinin memleketi Karaman’da son yolculuğuna uğurlandı.

Gurbetçiyle evlenen Hollandalı, eşinin memleketi Karaman’a gelince kayınbabasının köyü Kızılyaka köyünü çok beğenir ve “Beni buraya gömün” vasiyetinde bulunur. Kansere yenik düşen Hollandalı, vasiyeti üzerine Karaman Kızılyaka Köyünde defnedildi.

“Beni buraya gömün”

10 yıl evvel Karamanlı Sevgi Öktem ile Rotterdam’da tanışıp evlenenince müslüman olup adını değiştiren Abdullah Neef Öktem (59) vasiyeti üzerine Karaman iline bağlı Kızılyaka Köyü kabristanlığına defnedildi.

Abdullah Neef Öktem için Hollanda’nın Rotterdam kentinde cenaze namazı kılındı. Hollanda Diyanet Vakfı Rotterdam Mevlana Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına yoğun katılım oldu. Türk ve Hollandalıların hazır bulunduğu cenazede duygusal anlar yaşandı.

"Ailemizi, Türkleri çok severdi"

Son 3 yıldır da kanser hastalığı sebebiyle tedavi gören Abdullah Neef Öktem’in eşi Sevgi Öktem, “Abdullah çok iyi bir insandı, çok iyi bir Müslüman’dı. 10 yıldır evliydik, ailemizi Türkleri çok severdi. Uzun zamandır tedavi görüyordu. Maalesef ömrü bu kadarmış.

Kendisi sağlığında vasiyet etti ve köyümüz Kızılyaka’ya defnedilmesini istedi. Bizde onun bu vasiyetini yerine getirdik ve köyümüzün kabristanlığına defnettik. Mekanı cennet olsun inşallah.” şeklinde duygularını ifade etti.