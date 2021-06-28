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Medya Kansere yakalanan Arka Sokaklar oyuncusuyla ilgili flaş gelişme
Medya

Kansere yakalanan Arka Sokaklar oyuncusuyla ilgili flaş gelişme

'Arka Sokaklar' dizisinde oynayan ve lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 12:59:00 -
Kansere yakalanan Arka Sokaklar oyuncusuyla ilgili flaş gelişme

'Arka Sokaklar' dizisinde oynayan ve lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, son durumu hakkında sosyal medyadan bilgi verdi. Ünlü oyuncu, tedavisinin güzel geçtiğini belirtti. İşte detaylar...

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, son durumu hakkında bilgi verdi. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Lenfoma vs Boğaç... Bakalım kim kimi yenecek? Temmuz ayının ilk haftasında pete gireceğiz ve Allah'ın izniyle güzel haberler alacağız dostlarım. Sonrasında geriye 3 kür alıyor o da bir daha çıkmaması için" diye yazdı.

PET nedir?

Pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) teknolojisi, bilgisayarlı tomografi (CT) ile birleştirilerek, birçok hastalığın teşhisine olanak sağlayan önemli teknoloji tıbbi görüntüleme yöntemidir. PET/CT çok büyük bir oranda kanserin tanı ve evrelemesinde kullanılmaktadır.

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