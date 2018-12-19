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Kansere karşı süt ve yoğurt

Süt ve yoğurt kalsiyum demek. Kalsiyum çocukların kemik ve diş oluşumlarınıntamamlanmasında, ilerki yaşlarda kemik yoğunluğunun azalmasını önlemede çok önemli.

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:38
Kansere karşı süt ve yoğurt

Gebelikte ve emziklilikte ihtiyaç artar. Ayrıca bir süt ürünü olan yoğurdun sağlığı geliştirici etkisi artık herkesin bildiği bir gerçektir.

Yoğurtta bulunan bakterilerin kanser, enfeksiyonlar, gastrointestinal hastalıklar ve astım gibi hastalıkları önleyici etkileri bilinmektedir. Bunun yanında yoğurttaki probiotik ve prebiotik maddelerin kabızlık, ishal, kalp hastalıkları, şeker, kemik erimesi ve kalın bağırsak kanseri gibi çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği de biliniyor.

Nasıl sevdirirsiniz?

Hamileyken süt İçin

Çocuğunuzun tat duyusu ilk aşamada sizin karnınızdayken gelişmeye başlar. Siz hamileyken yediğiniz yemeklerin tadı amniyotik sıvınıza geçer. Çocuğunuz doğup büyüdükçe bu vereceğiniz gıdalar süt de dahil olmak üzere bu şekilde ona hiç de yabancı gelmeyecektir.

Kendiniz örnek olun

Çocuklar sözlerle değil çevresinde gördüğü hareketlerle öğrenir. Onlar sizleri birer idol gibi görür ve sizin yaptıklarınız “asla yanlış olamaz” onlar için. Bu nedenle çocuğunuzun yanında sütü bardağınıza doldurun ve kana kana için.

Teşvik edin

Kardeşi veya akranları arasında süt içme yarışı yapabilirsiniz. Bilirsiniz aralarında rekabet olunca hemen hemen her şey yaptırabilirsiniz.

Pipet yararlı olabilir

Çocuklar pipete bayılırlar. Yalnızca süt içerken kullanabileceği renkli, şekilli pipetler kullanmasına izin verin.

Renkli bardaklar kullanın

Eğlenceli bardak kullanmak da pipet gibi çocukların süt içmesine yardımcı olacaktır. Hatta bırakın “özel süt bardağını” alışverişe gittiğinizde o seçsin.

Süt takvimi iyi olur

Süt hergün içilmelidir. Çocuğunuz süt içtikten hemen sonra da en çok sevdiği çıkartmayı (sticker) belirlediğiniz “özel süt içme takvimine” kendisi yapıştırırsa bu durumdan daha çok keyif alacaktır.

Meyvelisi de besleyici

Bazı çocuklar ne yaparsanız yapın sütün tadına pek alışamazlar. Bu tür durumlar için çocuğunuzun en sevdiği meyveyi püre haline getirip süt ile karıştırabilirsiniz.

Ne kadar içilmeli?

Öncelikle bir bardak sütün besin değerini inceleyerek, günde içilmesi gereken yeterli süt miktarı bilgisine ulaşmak gerekir.

Bir bardak sütte 6 yaşındaki bir çocuğun ihtiyacı olan %52 kalsiyum, %30 potasyum, %35 protein, %11 B1 vitamini, %9 A vitamini, %44 B2 vitamini, %12 folat, %14 B6 vitamini, %8 magnezyum, %12 çinko, %55 fosfor, %6 enerji ve %6 niansim vardır.

Yaşamın ilk altı ayında (0–6 ay) bebeğe anne sütünden başka hiçbir ilave besin verilmemelidir. Bunun dışında bir yaşından sonra tüm yaş grupları için süt tüketiminin en az iki su bardağı olacak şekilde düşünülmelidir. Ancak bu süt tüketimi özellikle 6–16 yaş grubunda daha da artırılabilir ve dört su bardağına kadar çıkabilir.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:45
  1. sütün faydaları
  2. yoğurdun faydaları

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