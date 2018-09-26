Kansere davetiye çıkarıyorlar! Sayıları 46 bine çıktı

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) iştiraki Ekoteks tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Tekstil Sempozyumu, yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla Dış Ticaret Komplesi’nde gerçekleştirildi. Bu yılki teması “Sürdürülebilir Ekolojik Dünya İçin Sıfır Atık” olarak belirlenen sempozyumda, hazır giyim, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar başta olmak üzere ithal ürünlerle ilgili kirlilik denetim sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

7'YE KATLANDI

2017’de yapılan denetimlerde 54 firmaya ait 6 bin 620 üründe güvensizlik tespit edildiğini açıklayan Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan, “2018’in ilk 8 aylık döneminde yaptığımız denetimlerde 27 firmaya ait 45 bin 824 üründe problem olduğunu belirledik. Yani güvensiz ve kanserojen ürün sayısı 7 kat arttı” şeklinde konuştu. Son dönemde özellikle yeni kurulan firmaları mercek altına aldıklarını söyleyen Karaaslan, “Gelen ürünleri incelediğimizde insan sağlığı ve kullanım açısından güvensizlikler belirledik. İncelenen tehlikeli kimyasalların sayısının artması da bu rakamın zirveye çıkmasında bir diğer önemli etken oldu. Bugün ürünlerde 4 yerine 66 tehlikeli kimyasalı inceliyoruz” dedi.

İMİTASYON TAKI İLK SIRADA

Bakanlık tarafından 2017’nin tamamında 1 milyon 920 bin ürün incelenirken, 2018’in 8 ayında bu miktarın 3.5 milyona çıktı. Güvensiz ürünlerde imitasyon takı ilk sırayı aldı.

3.6 BİN KIRTASİYE MALZEMESİ GÜVENSİZ

Bu yıl 19 ilde gerçekleştirilen okul dönemi denetimleri hakkında da bilgi veren Meral Karaaslan, incelenen 115 bin 16 adet kırtasiye malzemesinden 3 bin 598’inin güvensiz bulunarak toplatıldığını anlattı. Karaaslan, “Aynı dönemde denetlenen 9 bin 68 okul kıyafetinin tamamı temiz çıktı. İncelenen 2 bin 188 ayakkabıdan 23 adedinde güvensizlik tespit ettik” ifadelerini kullandı.

250 BİN ÜRÜN BERTARAF EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ticaret Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş de kamu olarak Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS) çerçevesinde ithal edilen tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı ürünlerini denetlediklerini anlattı. Türkeş, "2017’deki ithalat denetimlerinde 176 bin 835 ürünün bertaraf edildiğini buna karşın 2018’in 8 ayında bu sayının 250 bin 150’ye çıktığına dikkati çekti. Bakanlık tarafından tihal ürünlere yönelik yapılan denetimlerde 10 yılda 1.8 milyon ürün bertaraf edildi" dedi.