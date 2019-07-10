0553 313 94 23

"Kanserden korunmak için meyveleri mevsiminde yiyin"

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:32
"Kanserden korunmak için meyveleri mevsiminde yiyin"

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Engin, organik ürünler kadar mevsiminde sebze ve meyve tüketmenin kanser riskini azalttığını söyledi.


Son dönemde organik ürünlerle beslenmenin sağlık üzerine olumlu etkilerinin tespit edildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Engin, "Fransızlar tarafından yapılan bir çalışma ile bu konuya ışık tutulması hedeflendiği. Ekserisi kadın olan 70 bin kişiyi kapsayan çalışmada 5 yıl boyunca organik ürünlerle beslenenlerle hiç organik ürün kullanmamış olanlar karşılaştırıldı. Çalışma kurgulanırken katılanların sosyoekonomik seviyeleri, fiziksel aktiviteleri, sigara kullanımı, alkol tüketimi, vücut ağırlığı ve ailede kanser öyküsü gibi unsurlar göz önüne alındı. Sonuçta organik meyve, sebze, süt ürünleri ve et tüketenlerde lenfoma oranının azaldığı gözlenirken, özellikle menopoz sonrası gelişen meme kanseri riskinin önemli oranda düştüğü belirlenmiştir. Oranlar lenfoma için yüzde 76 ve meme kanseri için yüzde 34 olarak verilmiştir. Lenfomalarda azalma özellikle pestisitler ile lenfoma arasındaki ilişki bilindiğinden açıklanabilir bulunmuştur. Meme kanserinde de pestisitlerin östrojen benzeri fonksiyon gösteren bileşenleri artırmış olması ve hormonlarla meme kanseri arasında bilinen ilişkiyi pekiştirmiş olabileceği vurgulanmıştır" dedi.


Yapılan araştırmaya göre kanser riskinin azaltılmasında organik tabanlı beslenmenin katkıda bulunabileceğinin ifade edildiğini belirten Prof. Dr. Engin, "Elbetteki çalışmaya yönelik eleştiriler de gecikmemiştir. En büyük eleştiri de tüketilen ürünlerdeki pestisit oranlarının incelenmemiş olmasıdır. Bu doğrultuda eleştiren uzmanlar sonuçları henüz olgunlaşmamış olduğunu ve bu sebeple böylesi bir diyet değişikliğinin önerilemeyeceğini belirtmişlerdir. Aynı uzmanlar kanser riskinin azaltılması için organik olsun olmasın daha çok sebze ve meyve tüketilmesinin daha iyi olacağını vurgulamaktadır. Organik ürün pazarı Avrupa ve Amerika’da giderek artmaktadır. Verilere göre organik üzrün satışları 45 milyar dolara ulaşmaktadır. Organik ürün tanımlaması da önemli bir noktadır. Organik ürünlerin hiçbir pestisit ya da genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar içermemesi gerekmektedir. Etinden hiçbir hormon ya da antibiyotik verilmemiş hayvanlardan elde edilmesi gerekmektedir. Bu tür ürünler henüz piyasadaki ürünlerin yüzde 5,5’ini teşkil ediyor" şeklinde konuştu.


Engin, organik ürünlerin yanı sıra mevsiminde meyve ve sebze tüketmenin de kanser riskini azaltabileceğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Köylü kadınların açtığı kafe Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi çekiyor
    1. (Özel) Köylü kadınların açtığı kafe..
    2. Didim- Kos feribot seferleri başladı
    3. Mimarlardan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
    4. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    5. Golbolda gümüş madalya
    6. Döviz kurları
    7. "Kanserden korunmak için meyveleri..
    8. Kalp ritmine göre çalan davul
    9. Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar..
    10. Tarım İhtisas OSB’deki seralarda..
    11. Fasulye para edince çiftçiler tarlada..
    12. Bahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi
    13. Adana’da polislere ilk kez ardışık..
    14. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    15. Kuzey Irak'a harekat: 15 terörist..
    16. Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
    17. Brent petrolün varili 65 dolar
    18. Ahlatlı öğrenci Türkiye birincisi oldu
    19. Çat Belediyesinde Sözleşme Sevinci
    20. PKK’dan Kürt halkına ağır hakaretler!..
    21. Serbest piyasada döviz fiyatları
    22. FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik..
    23. (ÖZEL) Taksim’de gasp dehşeti kamerada
    24. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    25. Van merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    26. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    27. İstanbullulara yaz yağmuru sürprizi
    28. (Özel) Esenyurt’ta geri gelen aracın..
    29. Toplu iş sözleşmesi son dakika ücret..
    30. Zeytin Dalı’nın kahramanları Fırat’ın..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"